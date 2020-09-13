У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водой

Именно государство-оккупант отвечает за все происходящее на захваченной территории

После того, как стало известно, что проблемы с питьевой водой в Крыму продлятся полгода как минимум, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение поставок днепровской воды на оккупированный полуостров якобы является "водной блокадой" и нарушением украинской стороной правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях.

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Представительство президента Украины в Автономной республике Крым ответило на заявления россиян.

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются гарантирования и обеспечения других прав человека.

Кроме этого, совершенно недопустимой является ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и пытках говорит государство-оккупант, при эффективном контроле которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Именно Российская Федерация как государство-оккупант и должностные лица ее оккупационной администрации несут ответственность за убийства, насильственные исчезновения и пытки, которые произошли на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, начиная с 20 февраля 2014 года", – говорится в жестком заявлении представительства президента в Крыму на его странице в Facebook.

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В представительстве напомнили оккупантам, что, согласно международному гуманитарному праву, именно государство-оккупант отвечает за все происходящее на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.

"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", – заявили в украинском ведомстве.

"Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", – добавили в представительстве президента в Крыму.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты хотят использовать для питья стоки и дождевую воду. По словам ученых, несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает, особенно на южном побережье.

Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым: на границе материковой Украины с полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Когда Крым снова вернется под контроль Украины, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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