У Зеленского прокомментировали заявление Авакова о новогоднем локдауне

Комментируя заявление главы МВД Арсена Авакова о введении локдауна, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, а Владимир Зеленский рассматривает это как крайнюю меру. Об этом она сказала в комментарии "Украинской правде".

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По ее словам, президент постоянно проводит консультации по ситуации с коронавирусом и "держит руку на пульсе".

"Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауна, если ситуация с распространением инфекции ухудшится", – сказала Мендель.

Она напомнила, что накануне Зеленский анонсировал программы помощи для бизнеса на случай, если будет локдаун.

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"При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его (локдаун) внедрить. Для сохранения, прежде всего, жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время, парламенту предложено проголосовать законотворческие инициативы относительно экономической поддержки. Зеленский рассматривает локдаун как крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации", – подчеркнула пресс-секретарь президента.

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Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство пока не вносило на рассмотрение правительства предложений по усилению карантина. Жесткий локдаун будет вводиться исключительно исходя из эпидемиологических показателей. По его словам, на данный момент заполненность больниц составляет 50,4%. Украинцев же оповестят о введении локдауна за 7-10 дней. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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