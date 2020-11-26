Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал введение жесткого карантина в Украине на 3-4 недели. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, сейчас нужно решить вопрос с компенсациями для бизнеса и срочно ужесточать карантин.
"Моя личная точка зрения – необходимо вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три или четыре недели … Речь идет о системных и больших рисках для здоровья наших людей. Как только мы будем готовы, я надеюсь, что это будут ближайшие дни… Сформулировать в деталях ту программу компенсационных механизмов, которую озвучил президент, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", – сказал Аваков.
Он считает, что Украине не подходит итальянский вариант локдауна, где вводились жесткие ограничения в определенных регионах, в зависимости от эпидситуации.
"У нас нет ситуации, чтоб где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково негативная … Я считаю, что когда заполненность больниц 70% – это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет – будет поздно реагировать. Поэтому реагировать нужно прямо сейчас. Государству тяжело. Бюджет в катастрофическом состоянии, но и риски таковы, что сейчас нужно принимать серьезные решения … Моя точка зрения – за радикальный локдаун немедленно, не менее трех недель", – подчеркнул глава МВД.
Министр надеется, что к Новому году Украина будет выходить из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами.
Отметим, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую" зону. В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом уже полным ходом идут разговоры о полном локдауне на Новый год. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.
Тем временем для бизнеса уже готовят компенсации. Верховная Рада должна будет рассмотреть законопроекты, которые призваны помочь предпринимателям пережить локдаун.
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