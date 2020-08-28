У Зеленского отреагировали на возвращение Саакашвили в Грузию

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который заявил, что возвращается на родину, будет и дальше работать в Украине. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

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"Уйдет или не уйдет из Нацсовета реформ Саакашвили? Вчерашний день, в том числе, прошел под знаком этого острого вопроса. На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", - сказал он.

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Подоляк сообщил, что сам Саакашвили в разговоре с ним в четверг, 27 августа, подчеркнул, что "Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ".

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По мнению советника, Саакашвили "еще будет и будет здесь работать".

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Напомним, ранее Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. При этом он заявил, что продолжает выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ.

Напомним, 31 октября в Грузии должны пройти парламентские выборы.

Заявление Саакашвили

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