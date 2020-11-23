У Рефата Чубарова обнаружили коронавирус

Глава Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Рефат Чубаров получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом сам Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал он.
Глава Меджлиса также призвал всех беречь себя.
Напомним, в Верховной Раде Украины по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата.
Мы также сообщали, что президент Владимир Зеленский уже поборол коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.
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