У Рефата Чубарова обнаружили коронавирус

Глава Меджлиса призвал всех беречь себя

Глава Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Рефат Чубаров получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом сам Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал он.

Глава Меджлиса также призвал всех беречь себя.

Напомним, в Верховной Раде Украины по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата.

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Мы также сообщали, что президент Владимир Зеленский уже поборол коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.

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