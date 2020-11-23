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"Я уже на работе": Зеленский поборол коронавирус (видео)

23 ноября, 12:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства обратился к доброжелателям и оппонентам

Вслед за главой Офиса Андреем Ермаком от коронавируса вылечился и президент Владимир Зеленский и уже приступил к работе в обычном режиме.

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Об этом он сообщил в своем новом видеообращении.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

"Всем доброе утро. Настроение хорошее, температура 36,6. Сам я позитивный, потому что тест (на COVID-19) негативный. Нахожусь на Банковой, работаем", – сказал Зеленский.

Доброжелателей он поблагодарил за поддержку, а оппонентам сказал: "Не дождетесь".

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На своей странице в Facebook президент также написал, что украинцы должны понимать риски заражения коронавирусом и максимально себя беречь.

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"Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября президент сообщил, что у него положительный тест на "ковид". А 12 ноября стало известно, что он попал в больницу. После этого Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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