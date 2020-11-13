У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народы

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно цинично заявлял, что Украина и РФ – братские народы. Однако теперь в Кремле так не считают. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оказался другого мнения.

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Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Мы по-прежнему считаем, что мы остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими", – сказал он.

Песков обвинил власти Украины в антироссийской риторике и считает, что неприязнь Украины к России – это ненадолго.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в одном из интервью российским СМИ хозяин Кремля, отвечая на реплику журналиста, что Украина и Россия больше не друзья, ответил: "Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ". Также президент РФ неоднократно ранее говорил, что мы братские народы и "отношения с Украиной будут неизбежно восстановлены, как бы ни развивались отношения между элитами (руководством двух стран)". Кстати, большинство россиян негативно относятся к Украине.

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Еще несколько заявление Путина по Украине в таком же духе:

"Я всегда относился к Украине, как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом".

"Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими. Я вообще считаю, что это один народ".

"Я глубоко убежден, что украинский и русский народ … это практически одно и то же".

"Я всегда относился к Украине, как к братской стране".

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При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает об отношениях с Россией. Он напомнил, что раньше в России "всегда говорили: это наши братья и сестры … а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны".

Что такое братские отношения в понимании России

Аннексия Крыма. Полуостров был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе. Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в феврале – марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

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Согласно информации мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала войны на Донбассе погибли 14 тысяч человек, в том числе более трех тысяч мирных жителей. Более семи тысяч человек получили ранения.

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