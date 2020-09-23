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У Путина не верят, что скандальный разговор с Макроном "слили" прессе

23 сентября, 17:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Кремле говорят, что обнародование переговоров двух президентов не соответствует дипломатической практике

Недавний разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором он потребовал объяснения отравления оппозиционера Алексея Навального, был неточно процитирован французской газетой Le Monde.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Газета совсем неточна в переданных формулировках. И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, – заявил Песков. – Газета не могла и не может обладать достоверной информацией".

В противном случае, отметил пресс-секретарь, это означало бы, что "французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов", что "не совсем соответствует дипломатической практике".

"Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Это же Франция. Франция не может такого сделать, даже не хотим верить", – заявил он.

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По его словам, в Кремле не видели обвинений Макрона в адрес России в связи с ситуацией с оппозиционером.

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"Если французский коллега Владимира Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес РФ или российского президента в контексте истории с берлинским пациентом, то, конечно, мы с этим категорически не согласны. Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений, и не хотели бы видеть", – сказал Песков.

Напомним, по данным Le Monde, Путин заявил Макрону, что Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок".

После этого Навальный высмеял версию Путина о самоотравлении: "Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому".

Также напомним, что звонок Макрона Путину обвалил рубль.

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