У Путина не верят, что скандальный разговор с Макроном "слили" прессе

В Кремле говорят, что обнародование переговоров двух президентов не соответствует дипломатической практике

Недавний разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором он потребовал объяснения отравления оппозиционера Алексея Навального, был неточно процитирован французской газетой Le Monde.

Реклама

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Газета совсем неточна в переданных формулировках. И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, – заявил Песков. – Газета не могла и не может обладать достоверной информацией".

В противном случае, отметил пресс-секретарь, это означало бы, что "французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов", что "не совсем соответствует дипломатической практике".

"Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Это же Франция. Франция не может такого сделать, даже не хотим верить", – заявил он.

Реклама

По его словам, в Кремле не видели обвинений Макрона в адрес России в связи с ситуацией с оппозиционером.

В тренде Зеленский рассказал, чего ждет от Путина

"Если французский коллега Владимира Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес РФ или российского президента в контексте истории с берлинским пациентом, то, конечно, мы с этим категорически не согласны. Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений, и не хотели бы видеть", – сказал Песков.

Напомним, по данным Le Monde, Путин заявил Макрону, что Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок".

После этого Навальный высмеял версию Путина о самоотравлении: "Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому".

Также напомним, что звонок Макрона Путину обвалил рубль.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама