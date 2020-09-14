Макрон позвонил Путину и потребовал объяснений, что произошло с Навальным

Во Франции также подтвердили, что Навального отравили «Новичком»

После того как три независимые лаборатории подтвердили наличие вещества группы "Новичок" в пробах российского оппозиционера Алексея Навального, президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал, что во Франции провели собственные анализы и также пришли к выводу: Навального отравили нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок".

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Об этом пишет Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. О том, что эта беседа состоялась в понедельник, 14 сентября, подтвердили в Кремле.

Макрон потребовал, чтобы российская сторона незамедлительно дала все разъяснения в связи с "попыткой убийства" оппозиционера Алексея Навального, пишет Figaro.

"России необходимо прояснить эту ситуацию с помощью прозрачного расследования, которому можно будет доверять", – цитирует издание Макрона.

В ответ Путин отверг "бездоказательные", по его мнению, обвинения и потребовал результатов анализов.

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Напомним, несколькими днями ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о значительной вероятности того, что приказ на отравление Навального дало высшее руководство РФ.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что Навальный должен был умереть в самолете, ведь его отравили более опасным видом "Новичка".

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике "Шарите" был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Мы также писали: министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшее время Москва не начнет расследование. В России, разумеется, все отрицают и даже обвиняют западные страны.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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