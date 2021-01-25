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"У них была цель – убивать": Зеленский о нападении на украинца в Париже

25 января, 09:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами

Президента Владимира Зеленского шокировало нападение на украинского подростка в Париже. Он назвал это дикостью и варварством и потребовал наказания для нападавших.

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Об этом он написал в Telegram.

По его словам, украинца избили, когда он возвращался со школы. Причем такие же подростки, но их было гораздо больше и они были вооружены арматурой и холодным оружием.

"У них была цель – убивать, калечить, увечить", – написал Зеленский.

Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, врачи все еще очень осторожны в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет (подростка начали выводить из комы).

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"Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства… Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", – подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что посольство Украины во Франции взяло на контроль этот вопрос, а самому пострадавшему государство окажет всяческую помощь.

Как сообщали новости "Сегодня", украинского подростка избили 15 января в Париже. Юрий стал жертвой конфликта между подростковыми бандами. Позже появилась реакция дипломатов.

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Париж избиение подросток Владимир Зеленский нападение

Источник: Сегодня

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