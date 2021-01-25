"У них була мета – вбивати": Зеленський про напад на українця в Парижі

Президента Володимира Зеленського шокував напад на українського підлітка у Парижі. Він назвав це дикістю і варварством і зажадав покарання для нападників.

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Про це він написав у Telegram.

За його словами, українця побили, коли він повертався зі школи. Причому такі ж підлітки, але їх було набагато більше і вони були озброєні арматурою і холодною зброєю.

"У них була мета – вбивати, калічити, нівечити", – написав Зеленський.

Хлопець досі в тяжкому стані з численними травмами, лікарі все ще дуже обережні у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає (підлітка почали виводити з коми).

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"Знайти і покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує жорсткої реакції держави... Нападники однозначно повинні опинитися у в'язниці", – підкреслив президент України.

Він додав, що посольство України у Франції взяло на контроль це питання, а самому потерпілому держава надасть усіляку допомогу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українського підлітка побили 15 січня в Парижі. Юрій став жертвою конфлікту між підлітковими бандами. Пізніше з'явилася реакція дипломатів.

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