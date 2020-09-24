"У Киева двойная позиция по Лукашенко": Фесенко объяснил, что это значит

У Зеленского очень осторожно подходят к любым заявлениям в адрес Беларуси

Украина на уровне президента пока занимает более сдержанную позицию относительно легитимности белорусского лидера Александра Лукашенко, не выступая с официальными заявлениями. А вот глава Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, чья позиция считается официальной, судя по всему, определил отношение Киева к президенту Беларуси. Об этом идет речь в нашей статье "Президент ненастоящий". Что для Украины означает непризнание Лукашенко".

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По мнению политолога Владимира Фесенко, любое заявление государственного деятеля уровня министра иностранных дел – будь оно высказано в прессе или опубликовано в соцсетях – является официальным.

"Нет такого в мире, чтобы министр иностранных дел высказывал собственную позицию. Это тот же Фокин (представитель ТКГ. – Ред.) может позволить себе высказывать собственную позицию", – отметил эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

В то же время политолог не исключает, что такая позиция высказана не будет. По крайней мере, не в ближайшее время.

"Дело в том, что у Киева "двойная" позиция по вопросу Лукашенко. Более жесткие заявления делает Министерство иностранных дел. Офис президента пока отмалчивается. Последнее вызвано целиком прагматическими расчетами, отвечающими национальным интересам Украины. Украинская власть хочет сохранить возможность для маневра при любом развитии событий и не хочет принимать решения, которые могут при определенных обстоятельствах очень сильно ухудшить взаимоотношения между странами", – пояснил Фесенко.

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Бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко подчеркнул нам в комментарии, что "Офис президента должен выразить позицию".

"Я не думаю, конечно, что позиция министра иностранных дел не отражает позицию Украины. Что он сделал заявление, не согласовав его. Но подтверждение Офиса президента сделает позицию "железобетонной", – сказал дипломат.

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Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канада, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В свою очередь в МИД Беларуси ответили на позицию Украины по Лукашенко. Минску не нравятся оценки Киева касательно внутриполитической ситуации в Беларуси и считают, что Кулеба всего лишь следовал "модным трендам" Запада.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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