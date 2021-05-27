У государства есть все законные основания – Венедиктова о санкциях СНБО

По словам Венедиктовой, государство должно демонстрировать решительность и волю, чтобы решить проблему

/ Фото: ГБР

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что у государства есть все законные возможности, чтобы решить проблемы, которые стоят перед страной.

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Об этом она заявила в эфире "Украина 24", комментируя санкции СНБО.

"Механизм санкций не в прямой пропорциональности, или в какой-то зависимости от уголовных производств. Когда у государства есть проблема, которую нужно решать, оно имеет все абсолютно законные возможности, чтобы решить эту проблему", - сказала она.

По словам Венедиктовой, как в случае с санкциями против контрабандистами, государство должно демонстрировать решительность и волю, чтобы решить проблему.

Как сообщалось ранее, СНБО ввел санкции в отношении более полутысячи так называемых "воров в законе".

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Также напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил провестиаудит сделок о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице.