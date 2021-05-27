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У держави є всі законні підстави – Венедіктова про санкції РНБО

27 травня, 18:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами Венедіктової, держава повинна демонструвати рішучість і волю, щоб вирішити проблему

/ Фото: ГБР

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вважає, що у держави є всі законні можливості, щоб вирішити проблеми, які стоять перед країною.

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Про це вона заявила в ефірі "Україна 24", коментуючи санкції РНБО.

"Механізм санкцій не в прямій пропорційності, або в якусь залежність від кримінальних проваджень. Коли у держави є проблема, яку потрібно вирішувати, воно має всі абсолютно законні можливості, щоб вирішити цю проблему", – сказала вона.

За словами Венедіктової, як у випадку з санкціями проти контрабандистів, держава повинна демонструвати рішучість і волю, щоб вирішити проблему.

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Михайло Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

Як повідомлялося раніше, РНБО ввела санкції щодо понад півтисячі так званих "злодіїв в законі".

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Також нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит операцій щодо продажу земельних ділянок і будівництво будинків в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

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