Туда давно ничего не летало: Зеленский прибыл в родной город на самолете (фото)

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область. Он прибыл в родной город Кривой Рог на самолете, дав старт регулярным рейсам из Киева авиакомпании WindRose.
Об этом сообщает Офис главы государства.
Отмечается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев – Кривой Рог. С сегодняшнего дня рейсы станут регулярными по этому маршруту.
"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", – сказал Зеленский.
Также в ОПУ подчеркнули, что ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.
"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". Также он примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.
Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в июле. А советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что визит Зеленского в США может произойти после того, как Байден завершит поездку в Европу.