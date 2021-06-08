Туда давно ничего не летало: Зеленский прибыл в родной город на самолете (фото)

Авиакомпания WindRose осуществила первый рейс по маршруту Киев – Кривой Рог, и теперь полеты станут регулярными

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область. Он прибыл в родной город Кривой Рог на самолете, дав старт регулярным рейсам из Киева авиакомпании WindRose.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Самолет авиакомпании WindRose. Фото: president.gov.ua

Отмечается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев – Кривой Рог. С сегодняшнего дня рейсы станут регулярными по этому маршруту.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", – сказал Зеленский.

Чиновники встречают Зеленского в Кривом Роге. Фото: president.gov.ua

Также в ОПУ подчеркнули, что ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

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"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Зеленский на аэродроме в Кривом Роге. Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". Также он примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в июле. А советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что визит Зеленского в США может произойти после того, как Байден завершит поездку в Европу.