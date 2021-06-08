Українська
$ 27,19
33,08
  1. Новости политики

Туда давно ничего не летало: Зеленский прибыл в родной город на самолете (фото)

8 июня, 12:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Авиакомпания WindRose осуществила первый рейс по маршруту Киев – Кривой Рог, и теперь полеты станут регулярными

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область. Он прибыл в родной город Кривой Рог на самолете, дав старт регулярным рейсам из Киева авиакомпании WindRose.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Самолет авиакомпании WindRose. Фото: president.gov.ua

Отмечается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев – Кривой Рог. С сегодняшнего дня рейсы станут регулярными по этому маршруту.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", – сказал Зеленский.

Чиновники встречают Зеленского в Кривом Роге. Фото: president.gov.ua

Также в ОПУ подчеркнули, что ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

В тренде
Еще раз и мы выйдем за эфир! Данилов ответил Ляшко на "дебильные заявления"
Алексей Данилов и Олег Ляшко. Коллаж: "Сегодня"
Реклама

"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Зеленский на аэродроме в Кривом Роге. Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". Также он примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в июле. А советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что визит Зеленского в США может произойти после того, как Байден завершит поездку в Европу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в
Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в "Нафтогазе" – СМИВласть
Притула уходит из партии
Притула уходит из партии "Голос" и назвал причинуВласть
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против "Северного потока – 2"Экономика
"Сейчас нам нужна помощь". Зеленский настаивает на быстром решении вопроса со вступлением в НАТОВласть
"Мощный магнит" для туризма – Зеленский раскрыл масштабные планы на ЧернобыльУкраина
Зеленский упрекнул ЕС и США в том, что они слабо давят на Россию. Зачем он так делает?
Зеленский упрекнул ЕС и США в том, что они слабо давят на Россию. Зачем он так делает?Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять