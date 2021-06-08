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Туди давно нічого не літало: Зеленський прибув до рідного міста на літаку (фото)

8 червня, 12:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Авіакомпанія WindRose здійснила перший рейс за маршрутом Київ – Кривий Ріг, і тепер польоти стануть регулярними

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. Він прибув до рідного міста Кривий Ріг на літаку, давши старт регулярним рейсам з Києва авіакомпанії WindRose.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Літак авіакомпанії WindRose. Фото: president.gov.ua

Зазначається, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose по маршруту Київ – Кривий Ріг. З сьогоднішнього дня рейси стануть регулярними по цьому маршруту.

"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", – сказав Зеленський.

Чиновники зустрічають Зеленського у Кривому Розі. Фото: president.gov.ua

Також в ОПУ підкреслили, що раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.

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"Це відбувається в межах розвитку аеропортів та авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", – розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зеленський на аеродромі у Кривому Розі. Фото: president.gov.ua

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський огляне об'єкти, які будують і реконструюють у рамках програми "Велике будівництво". Також він візьме участь в засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 7 червня відбулася телефонна розмова президентів США і України. Джо Байден апросив Зеленського до Вашингтона у липні. А радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що візит Зеленського до США може відбутися після того, як Байден завершить поїздку до Європи.

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