Туди давно нічого не літало: Зеленський прибув до рідного міста на літаку (фото)

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. Він прибув до рідного міста Кривий Ріг на літаку, давши старт регулярним рейсам з Києва авіакомпанії WindRose.
Про це повідомляє Офіс глави держави.
Зазначається, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose по маршруту Київ – Кривий Ріг. З сьогоднішнього дня рейси стануть регулярними по цьому маршруту.
"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", – сказав Зеленський.
Також в ОПУ підкреслили, що раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.
"Це відбувається в межах розвитку аеропортів та авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", – розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський огляне об'єкти, які будують і реконструюють у рамках програми "Велике будівництво". Також він візьме участь в засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 7 червня відбулася телефонна розмова президентів США і України. Джо Байден апросив Зеленського до Вашингтона у липні. А радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що візит Зеленського до США може відбутися після того, як Байден завершить поїздку до Європи.