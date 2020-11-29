Трезвый расчет Байдена. Чем будут заниматься республиканцы в новом правительстве США

Без пяти минут президент США готов взять в свою команду представителей оппонентов

После пересчета голосов в ряде штатов (что лишь добавило Джо Байдену голосов) действующий президент Дональд Трамп наконец публично заявил, что покинет Белый дом в январе.

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Тем временем победивший Байден отметил, что готов взять в свое правительство представителей Республиканской партии.

Некоторые из аналитиков оценили слова нового президента как попытку внести раскол в ряды оппонентов. Другие – как желание сформировать "правительство народного доверия" в условиях жесткого кризиса. Правда – где-то посредине.

Что сказал Байден

Пока республиканцы посыпали голову пеплом, изучая итоги президентских выборов, победитель гонки – демократ Джо Байден – сделал неожиданный шаг навстречу.

В эфире телекомпании NBS новоизбранный президент заявил, что готов взять в свое будущее правительство некоторых представителей Республиканской партии. В том числе и тех, кто открыто и до последнего поддерживал Трампа.

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"Нам еще предстоит много назначений. Я хочу, чтобы страна была единой. Мы не можем допустить продолжения озлобленного политического диалога. С этим нужно заканчивать", – отметил Байден.

Будущий глава государства также акцентировал, что готов пойти на это, чтобы сгладить раскол в американском обществе. Который на самом деле в последние годы достиг критической и даже небезопасной точки.

По следам Обамы?

Заявление, учитывая уровень политического накала во взаимоотношениях республиканцев и демократов, вызвало определенный фурор в СМИ.

Дональд Трамп за пять лет президентства "зачистил" органы госвласти от демократов более чем основательно. Симметричного шага ожидали и от Байдена.

При этом многие забыли, что новоизбранный президент – представитель команды Обамы. А именно последний разрушил американские политические "традиции", начав назначать на должности в правительстве представителей конкурирующей партии.

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Обама, к примеру, оставил на должности министра обороны республиканца Роберта Гейтса. Директором ФБР при Обаме остался республиканец Роберт Мюллер, назначенный еще Джорджем Бушем-младшим.

Более того, Обама добился, чтобы Конгресс принял закон, позволивший Мюллеру пребывать на должности свыше 10 лет.

"Байден, который был вице-президентом у Барака Обамы, разделяет мнение, что политические взгляды не должны являться препятствием для назначения на должности в правительстве профессионалов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Проблема большинства

Но у Байдена есть и другие причины "зарыть топор войны", считают эксперты. Главная из которых – неуверенность в том, что новый президент получит большинство в Сенате.

Судьба большинства будет решаться в Джорджии 5 января. Именно в этот день в штате пройдет второй тур выборов в Сенат – от Джорджии будут избраны два сенатора.

На сегодняшний день республиканцы имеют в Верхней палате Конгресса США 50 мест. Демократы – 48. Для того чтобы контролировать Сенат, демократы должны выиграть оба кресла в Джорджии. Тогда при равенстве голосов сыграет определяющую роль голос вице-президента США, который, по закону, возглавляет Сенат.

"Выборы в Джорджии будут очень непростыми для демократов. От республиканцев в Сенат идут очень обеспеченные политики. Которые могут себе позволить дорогую кампанию. При этом республиканцам, чтобы удержать большинство, нужен хотя бы один мандат. Демократам же необходимы две победы", – отмечает Петр Бурковский.

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Не исключено, в команде Байдена уже просчитывают риски того, что большинство в Сенате демократы могут и не получить. А это значит, как минимум, проблемы при проведении через Высшую палату необходимых законопроектов.

В худшем же случае Сенат будет тормозить все начинания Байдена. И саботировать кадровые назначения: ведь кандидатуры на должности в том же правительстве в США утверждает именно Сенат.

Сигнал для оппозиции

Собственно, в том числе и чтобы избежать этих сложностей, Байден намекает республиканцам, что готов к сотрудничеству. По мнению экспертов, его месседж направлен в первую очередь той части Республиканской партии, которая все последние годы была в жесткой оппозиции к Дональду Трампу.

А таких там предостаточно.

В Украине знают, что жестко против действующего президента выступал покойный сенатор Маккейн. Но круг ярых противников Трампа в партии гораздо обширнее и включает в себя много известных и влиятельных политиков.

Так, среди "внутренней оппозиции" Трампу в партии – 43-й президент США Джордж Буш-младший, экс-госсекретарь Колин Пауэлл, бывший советник по нацбезопасности Кондолиза Райс, сенаторы Митт Ромни, Тим Скотт, Лиза Марковски и т.д.

"Байден хочет заручиться поддержкой этой части республиканцев. Как минимум ему нужно несколько сенаторов-республиканцев, которые были бы готовы поддерживать крайне важные для него проекты. Это возможно, если проекты не будут сильно противоречить взглядам этих представителей Республиканской партии", – отмечает Петр Бурковский.

По его словам, в обмен на голоса при утверждении самых важных проектов сенаторы, представляющие оппозиционное крыло Республиканской партии, смогут предложить своих кандидатов в правительство Байдена.

"Для внутрипартийной оппозиции и для самих сенаторов это выгодно. Они смогут укрепить свои позиции. В будущем году ожидается победа над коронавирусом – вакцинация даст результаты. Войдя в правительство Байдена, оппозиция Трампу тоже окажется причастной к этой победе, что поможет ей во внутрипартийной борьбе", – говорит Петр Бурковский.

Республиканцы на распутье

Остается открытым вопрос, не приведет ли делегирование представителей в правительство Байдена к усилению противостояния и расколу в Республиканской партии. Эксперты считают, что внутрипартийная "война" будет, но по другой причине.

Как рассказал Петр Бурковский, внутрипартийная оппозиция попытается ослабить позиции Трампа в партии после его поражения. Трамп, наоборот, попытается продолжить политику "зачистки" партии от оппонентов, которую он вел в последние годы.

И здесь важными будут как выборы в Джорджии, так и следующие выборы в Конгресс. По их результатам Трамп либо безраздельно "завладеет" партией и получит, таким образом, карт-бланш на поход за вторым президентским сроком в 2024 году. Либо проиграет и будет вынужден уступить дорогу другим республиканцам.

"В любом случае борьба за партию будет. В случае победы Трамп "зачистит" ее от "инакомыслия", партия станет популистской. И это будет углублять раскол в обществе. В случае победы умеренного крыла в Республиканской партии есть шанс на то, что градус противостояния и в политике, и в обществе снизится", – говорит Петр Бурковский.

Тем временем Джо Байден представил ключевых членов своей команды:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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