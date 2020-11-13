Команда Байдена. Кто будет руководить США и заниматься Украиной

Джо Байден начал формировать команду, с которой он будет управлять страной в ближайшие четыре года. На должности рассматриваются давние помощники, бывшие соперники по президентским выборам и видные представители Демпартии.

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Пока в США досчитывают и пересчитывают голоса на президентских выборах, Джо Байден, насчет победы которого уже мало кто сомневается, начинает формировать будущее правительство.

Пока что точно можно говорить о назначении главой администрации Белого дома Рона Клейна – давнего помощника Байдена.

Однако в СМИ просочилась информация о номинантах на другие высокие должности.

Вот кого Байден может назначить.

Руководитель администрации Белого дома

Рон Клейн

Назначение Клейна стало первым официальным назначением в команде Байдена – о нем было объявлено в пресс-релизе переходного офиса будущего президента. Клейн – давний и незаменимый член команды демократов. Начинал работать с Байденом еще в 80-х. В 90-х готовил Билла Клинтона к дебатам. Затем возглавлял офис вице-президента Альберта Гора. С победой Обамы стал главой администрации вице-президента Байдена. Назначение Клейна главой администрации президента Байдена было ожидаемым.

Госсекретарь США, глава Госдепартамента

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Сюзан Райс

Советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности (2013-2016 гг). В 90-е работала в Советe национальной безопасности США, специальным помощником Била Клинтона, в его администрации курировала вопросы Африки.С 2009 года – постпред США при ООН. Кресло главы Госдепа Райс прочили еще в 2013-м, но тогда вмешались политические расклады в Сенате.В феврале 2014-го Райс назвала "большой ошибкой" (предполагаемое еще тогда) введение российских войск в Украину. Советник президента США по нацбезопасности намекнула, что это может привести к новой "холодной войне".

Энтони Блинкен

Также из "клинтоновской" команды. Работал специальным помощником Билла Клинтона по делам Европы и Канады, старшим директором Совета национальной безопасности. Позже перешел работать в Сенат. В 2009-1013 годах – советник по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена. Затем пошел на повышение – сперва была назначен заместителем помощника президента по вопросам нацбезопасности Сюзан Райс. Позже – замгоссекретаря.

Блинкен также рассматривается на должность советника по национальной безопасности Джо Байдена.

Уильям Бернс

Президент Фонда Карнеги за международный мир, профессиональный дипломат. Три года – с 2005 по 2008 – работал послом США в России. Во времена Билла Клинтона работал исполнительным секретарем Госдепартамента и специальным помощником госсекретаря Мадлен Олбрайт, при Обаме с 2008 по 2014 год занимал должность заместителя госсекретаря. СМИ отмечают, что Бернс играл важную роль в попытке перезагрузки взаимоотношений с Россией, которую (безуспешно) предпринял Обама в первые годы руководства страной.

Крис Кунс

Сенатор от штата Делавэр. По сути, "преемник" Джо Байдена на посту сенатора в этом штате. Был избран на должность в 2010-м и с тех пор удерживал сенаторскую "вотчину" Байдена от посягательств политических оппонентов. В Сенате занимался самыми разнообразными вопросами, начиная от международных отношений и заканчивая вопросами бюджета. В 2018 году был одним из сенаторов, подготовивших законопроект, ограничивающий возможности Дональда Трампа уволить спецпрокурора Роберта Мюллера.

Крис Мерфи

Сенатор от штата Коннектикут, представитель молодого либерального крыла Демпартии. Представлял Коннектикут в Палате представителей, а в 2012 году был избран в Сенат. Некоторое время был самым молодым сенатором США. В Верхней палате Конгресса занимался вопросами внутренней и внешней политики. Соавтор двухпартийного законопроекта "О противодействии иностранной пропаганде и дезинформации", разработанного как ответ на информационные угрозы со стороны России.

Постоянный представитель США в ООН

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Хиллари Клинтон

Первая леди США в 1993-2001 годах, супруга 42-го президента США Билла Клинтона. Восемь лет – с 2001 по 2009 год – была сенатором от штата Нью-Йорк. Участвовала в праймериз на президентских выборах 2008 года, идя с Баракой Обамой практически вровень. Но в итоге, проиграв в ряде ключевых штатов, сняла свою кандидатуру. При президенте Обаме Хиллари Клинтон четыре года возглавляла Госдеп. В 2016 году баллотировалась на пост президента от Демпартии. Выиграла у Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков.

Питер Буттиджич

Еще один кандидат на пост представителя США в ООН. Бывший офицер (участвовал в операции в Афганистане), экс-мэр небольшого города Саут-Бенд в штате Индиана, на должности добился больших успехов и стал популярным. Представитель молодежного либерального крыла партии. Байден неоднократно позитивно отзывался о Буттиджиче. Участвовал в кокусах праймериз Демпартии на президентских выборах 2020 года. Выиграл кокусы в Айове, разделил с Сандерсом первое место на праймериз в Нью-Гемпшире. Первым из кандидатов снялся с выборов в пользу Байдена. Открытый гей, сочетался браком со школьным учителем.

Также Буттиджич рассматривается в качестве кандидата на должность министра по делам ветеранов.

Внутреннее "хозяйство"

Внутренние вопросы в США, возможно будут решать такие политики:

Генпрокурор – сенатор Дуг Джонс или бывшая и.о. генпрокурора Салли Йейтс .

или бывшая и.о. генпрокурора . Министр внутренних дел – Деб Хааланд , член Палаты представителей.

, член Палаты представителей. Министр обороны – Мишель Флурнуа , экс-замминистра обороны (при президенте Обаме).

, экс-замминистра обороны (при президенте Обаме). Министр финансов – сенатор Элизабет Уоррен или замминистра финансов Сара Блум Раскин .

или замминистра финансов . Министр труда – сенатор Берни Сандерс , президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон , член Палаты представителей Энди Левин или мэр Бостона Марти Уолш .

, президент Ассоциации бортпроводников , член Палаты представителей или мэр Бостона . Министр здравоохранения – Вивек Мурти , бывший главный врач страны, ныне – соруководитель целевой группы по коронавирусу, назначенной Байденом.

, бывший главный врач страны, ныне – соруководитель целевой группы по коронавирусу, назначенной Байденом. Министр образования – Рэнди Вайнгартен, президент Американской федерации учителей.

Впрочем, на эти должности расматриваются и другие кандидатуры.

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Представитель по Украине?

Украинские эксперты полагают, что при президенте Джо Байдене такого спецпредставителя по Украине, как Курт Волкнер, не будет.

"Украиной, думаю, будет заниматься Госдеп. В команде Байдена есть люди, хорошо знающие нашу страну", – отметил в комментарии "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

В этой связи стоит отметить информацию о возможном назначении на высокую должность в Госдепе экс-посла США в Украине Мари Йованович. Чем будет заниматься посол, уволенная Трампом со скандалом, неизвестно. Но вполне возможно, ее направлением снова станет Украина.

Тем временем в США продолжается подсчет голосов на выборах президента:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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