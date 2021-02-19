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Только Путин может прекратить войну на Донбассе – Данилов

19 февраля, 23:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Единственный человек, который может закончить войну на Донбассе, это президент РФ Владимир Путин.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вопрос войны находится в кабинете одного человека – Владимира Путина. К тому же времени пока этот человек не примет решение окончания войны на территории Украины, которую ведут уже 7 лет, никакие договоренности ни с кем не будут работать", – сказал Данилов.

Он отметил, что РФ не выполняют Минских соглашений.

"Мы можем проводить сколько угодно заседаний, но что в голове человека присылать снайперские группы, чтобы отрабатывать на наших ребятах свои умения, а затем отправляться в другие страны", – добавил секретарь СНБО.

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