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Тищенко снова опозорился: забыл, где границы Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 января, 19:02
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Народный депутат допустил ляп в поздравлении с Днем Соборности
Николай Тищенко ошибся в поздравлении украинцев с Днем Соборности. Коллаж "Сегодня"
Николай Тищенко ошибся в поздравлении украинцев с Днем Соборности. Коллаж "Сегодня"

Скандально известный народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко оконфузился с поздравлением с Днем Соборности. На своей странице в Facebook он опубликовал поздравление, в котором написал:

"С Днем Соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе".

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Тищенко забыл практически о целой половине Украины, которая простирается от Киева на восток.

Позже нардеп отредактировал публикацию, убрав из нее скандальную фразу. Однако Facebook подвел Тищенко — все изменения поста может посмотреть любой пользователь. В них видно, что публикация редактировалась целых пять раз.

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Напомним, 22 января Украина отмечает День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство Украина. Ровно годом ранее был подписан IV универсал УЦР, который заявлял о полной независимости УНР от Советской России.

Как еще конфузился Тищенко

Нардеп часто попадает в неловкие ситуации из-за своих необдуманных заявлений. Так, СМИ сообщали, что 7 января он сопроводил поздравление с Рождеством традиционной фразой для Пасхи: "Христос Воскресе!" По сети ходили скриншоты с этим постом. Однако истории редактирования для этой публикации в Facebook нет, поэтому неизвестно, насколько это правда.

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Зато точно известно, что Тищенко оконфузился в кулуарах Верховной Рады, рассказывая журналистам, по каким ценам покупает продукты. Он рассказал, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве. При этом в качестве цен он назвал совершенно смешные цифры. Так, Тищенко сказал, что покупает гречку по 12 гривен за килограмм и сало, которое якобы стоит от 50 гривен за килограмм. Кроме того, по словам Тищенко, иногда на рынке он находит килограмм говядины всего за 20 гривен.

В декабре 2021 года Николай Тищенко устроил развлечения для украинцев у стен Офиса президента, где были и угощения. На вопросы журналистов Тищенко заявил, что котлеты по-киевски правильно называть "митболы по-киевски". Он объяснил это тем, что считает себя молодежью, которая "диктует новые тренды".

Также на празднике возле Офиса президента Тищенко призвал всех присутствующих закрыть глаза и посмотреть в небо. "Давайте посмотрим в небо, вместе закроем глаза и помашем", – предложил он.

Ранее Тищенко перепутал слова и, отвечая на вопрос о том, каким препаратом он вакцинировался, ответил, что ковидом.

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