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Тищенко знову зганьбився: забув, де кордони України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 19:02
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Народний депутат допустив ляп у вітанні з Днем Соборності

Скандально відомий народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко сконфузився з вітанням з Днем Соборності. На своїй сторінці у Facebook він опублікував вітання, в якому написав:

"З Днем Соборності України! Ми єдина, сильна та незалежна держава! Від Києва до Закарпаття! Продовжуємо зшивати Україну разом".

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Тищенко забув практично про цілу половину України, яка простягається від Києва на схід.

Згодом нардеп відредагував публікацію, прибравши з неї скандальну фразу. Однак Facebook підвів Тищенка — всі зміни посту може переглянути будь-який користувач. В них видно, що публікація редагувалася цілих п'ять разів.

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Нагадаємо, 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт возз'єднання Української народної республіки та Західно-Української народної республіки до єдиної держави Україна. Рівно за рік було підписано IV універсал УЦР, який заявляв про повну незалежність УНР від Радянської Росії.

Як ще конфузився Тищенко

Нардеп часто потрапляє у незручні ситуації через свої необдумані заяви. Так, ЗМІ повідомляли, що 7 січня він супроводжував вітання з Різдвом традиційною фразою для Великодня: "Христос Воскрес!" Мережею ходили скріншоти з цим постом. Проте історії редагування для цієї публікації у Facebook немає, тому невідомо, наскільки це правда.

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Зате достеменно відомо, що Тищенко осоромився в кулуарах Верховної Ради, розповідаючи журналістам, за якими цінами купує продукти. Він розповів, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним з найдорожчих у Києві. Водночас цінами він назвав смішні цифри. Так, Тищенко сказав, що купує гречку по 12 гривень за кілограм та сало, яке нібито коштує від 50 гривень за кілограм. До того ж, за словами Тищенка, іноді на ринку він знаходить кілограм яловичини лише за 20 гривень.

У грудні 2021 року Микола Тищенко влаштував розваги для українців біля стін Офісу президента, де були й частування. На запитання журналістів Тищенко заявив, що котлети по-київськи правильно називати "мітболи по-київськи". Він пояснив це тим, що вважає себе молоддю, яка "диктує нові тренди".

Також на святі біля Офісу президента Тищенко закликав усіх присутніх заплющити очі та подивитись у небо. "Давайте подивимося в небо, разом заплющимо очі і помахаємо", – запропонував він.

Раніше Тищенко переплутав слова і, відповідаючи на запитання про те, яким препаратом він вакцинувався, відповів, що ковідом.

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