"Свобода слова Савика Шустера": сколько надо украсть, чтобы получить пожизненное

Сегодня, 16 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о том, почему президент Владимир Зеленский хочет провести всеукраинский опрос в день выборов. А также сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное.
В программе обсудят, смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти, и выяснят, кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.
Гостями студии станут:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Опозиционная платформа – За жизнь";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";
Александра Устинова, народный депутат, "Голос";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013);
Денис Бигус, основатель Bihus.Info;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Напомним, в предыдущей программе выясняли, смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты.
Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк