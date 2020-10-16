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"Свобода слова Савика Шустера": сколько надо украсть, чтобы получить пожизненное

16 октября, 17:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Почему президент Зеленский хочет провести всеукраинский опрос в день выборов

Сегодня, 16 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о том, почему президент Владимир Зеленский хочет провести всеукраинский опрос в день выборов. А также сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное.

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В программе обсудят, смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти, и выяснят, кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.

Гостями студии станут:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

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Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Опозиционная платформа – За жизнь";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";

Александра Устинова, народный депутат, "Голос";

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Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013);

Денис Бигус, основатель Bihus.Info;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

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Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, в предыдущей программе выясняли, смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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Источник: Сегодня

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