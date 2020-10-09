Ударим смартфоном по коррупции и бюрократии: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут выяснять, смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты: кто кого – диджитализация или украинская коррупция.
Также в выпуске будут говорить о том, реально ли внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. Кроме этого, обсудят, насколько эффективно лечат больных на COVID-19 в Украине.
Гостями студии будут:
- вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;
- первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб;
- начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк;
- народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне Иван Крулько;
- председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин;
- председатель оргкомитета IT-конференции iForum Александр Ольшанский;
- IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности Александр Кардаков;
- министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
- заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени О.О Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
- руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин;
- председатель партии "ГОЛОС" Кира Рудык.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайн. Стало известно, когда Украина полностью откажется от бумажных справок.
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