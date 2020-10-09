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Ударим смартфоном по коррупции и бюрократии: "Свобода слова Савика Шустера"

9 октября, 14:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также гости студии обсудят еще один важный вопрос – насколько эффективно лечат больных на COVID-19

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут выяснять, смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты: кто кого – диджитализация или украинская коррупция.

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Также в выпуске будут говорить о том, реально ли внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. Кроме этого, обсудят, насколько эффективно лечат больных на COVID-19 в Украине.

Гостями студии будут:

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  • вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;
  • первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб;
  • начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк;
  • народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне Иван Крулько;
  • председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин;
  • председатель оргкомитета IT-конференции iForum Александр Ольшанский;
  • IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности Александр Кардаков;
  • министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
  • заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени О.О Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
  • руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин;
  • председатель партии "ГОЛОС" Кира Рудык.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайн. Стало известно, когда Украина полностью откажется от бумажных справок.

Видео: president.gov.ua
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Источник: Сегодня

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