"Свобода слова Савика Шустера": почему тест на COVID-19 стоит больше 1 000 гривен

Сегодня, 25 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина будут выяснять, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, и почему мы платим за них более 1 000 гривен.

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Кроме этого, в студии проекта будут говорить о предстоящих местных выборах и почему они могут стать судьбоносными для страны. Также обсудят тайную "инаугурацию" Лукашенко и как на это должна реагировать Украина.

Гостями выпуска станут:

В тренде Украина не признала Лукашенко президентом: сохранятся ли контакты с Беларусью

лидер партии ВО "Батькивщина" (впервые после выздоровления от COVID-19) Юлия Тимошенко ;

; председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ;

; сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ;

; сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов ;

; председатель партии "Голос" Кира Рудык ;

; министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ;

; мэр Днепра Борис Филатов ;

; мэр Львова Андрей Садовой ;

; председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994 гг.) Станислав Шушкевич ;

; министр культуры Беларуси (2009-2012 гг.), член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко ;

; сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич ;

; биолог-генетик Александр Коляда.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлую пятницу гость передачи глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на скандальные заявления своего предшественника Андрея Богдана. Помощник Зеленского заявил, что никаких тайных договоров с Россией нет.

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