Ермак: Никаких тайных договоренностей с Россией нет

Андрей Ермак опроверг слухи о "тайных соглашениях" с Россией.
"Никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть", – Ермак
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Андрей Ермак опроверг слухи о "тайных соглашениях" с Россией.
"Никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть", – Ермак
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