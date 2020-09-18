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  1. Новости политики

Ермак: Никаких тайных договоренностей с Россией нет

18 сентября, 21:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Андрей Ермак опроверг слухи о "тайных соглашениях" с Россией.

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"Никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть", – Ермак

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Россия Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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