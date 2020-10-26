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Суд постановил отстранить Сытника от должности главы НАБУ – СМИ

26 октября, 22:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ОАСК решил восстановить в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

Окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из госреестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Украинская правда".

По словам источника, 26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение. В рамках иска Кареева выдали частное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытника как руководителя НАБУ. Также на эту должность должны объявить новый конкурс.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения КС.

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Также решение должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционного бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя.

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Как уточняет издание, в НАБУ решение суда еще не видели.

Напомним, 26 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Также напомним, что президент Порошенко назначил Сытника директором НАБУ 16 апреля 2015 года.

Ранее также сообщалось, что Сытника признали виновным в коррупции:

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КСУ НАБУ отстранение окружной админсуд Артем Сытник
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