Суд не признал опрос Зеленского предвыборной агитацией

Недавно в ОАСК отказались отменить всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, а теперь Верховный суд не признал этот опрос незаконной агитацией.

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Соответствующее решение было принято Большой палатой ВС, передает РБК-Украина.

Истцом выступила экс-депутат Наталия Новак, которая требовала признать видеообращение Зеленского касательно проведения опроса в день выборов незаконной агитацией. Также она просила суд запретить проведение опроса. Вот только Верховный суд решил, что это не было предвыборной агитацией за партию "Слуга народа".

"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов", – говорится в постановлении суда.

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В суде пришли к выводу, что фраза Зеленского "Украина – это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу и тоже широко использовалась разными политиками. В результате рассмотрения дела истцу было отказано в полном объеме.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) забраковали опрос Зеленского. В международной организации считают, что опрос якобы работал в пользу партии "Слуга народа".

А тем временем стали известны предварительные результаты опроса. А вот один из вопросов поровну разделил опрошенных украинцев.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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