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В ОБСЕ не одобрили опрос Зеленского: что говорят наблюдатели БДИПЧ

26 октября, 16:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Волонтеры не агитировали за президентскую партию, но международным наблюдателям все равно не понравился опрос

Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) оценили не только выборы в Украине, но и параллельно проведенный 25 октября опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским. В международной организации считают, что опрос якобы работал на пользу партии "Слуга народа".

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Об этом во время онлайн-конференции заявила руководитель миссии наблюдателей Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, передает "Интерфакс-Украина".

Несмотря на то, что волонтеры находились возле избирательных участков, а не внутри, и не проявляли агитационной активности, все равно этот опрос имел определенное влияние на выборы, считают наблюдатели.

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавало неправомерное политическое преимущество, а также размывало непосредственно границы между государством и политической партией", – сказала Гисладоттир.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Комитете избирателей Украины рассказали о нарушениях во время опроса. По мнению главы КИУ Алексея Кошеля, эксперимент Зеленского полностью провалился.

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Также стали известны предварительные результаты опроса. А вот один из вопросов поровну разделил опрошенных украинцев.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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ОБСЕ опрос БДИПЧ
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