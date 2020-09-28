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Суд начал рассмотрение по существу дела об убийстве Шеремета

28 сентября, 16:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Шевченковский райсуд оцепили десятки силовиков

Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение по существу дела об убийстве Павла Шеремета и избрал состав присяжных, которые по итогу должны будут установить, виновны ли подозреваемые в смерти журналиста.

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Об этом понедельник, 28 сентября, сообщают корреспонденты сайта "Сегодня".

Суд доложил, что, согласно протоколу автоматичного определения присяжных от 9 сентября, основными присяжными в производстве определены Григорий Фирсов, Наталия Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными – Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательствующая судья на заседании – Голуб Оксана, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

На заседание прибыли трое обвиняемых – ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко ("Рифмастер"), медсестра 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ Яна Дугарь и детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко ("Лиса").

Здание суда оцепили десятки силовиков, "компанию" которым составила группа поддержки подозреваемых.

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Напомним, 18 августа Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко вручили обвинительные акты, а защита Яны Дугарь отказалась от его получения.

Также напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

В начале июля 2020 года Нацполиция заявила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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присяжные суд присяжных убийство шеремета Андрей Антоненко Яна Дугарь Юлия Кузьменко

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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