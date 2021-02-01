Українська
$ 28,13
34,16
  1. Новости политики

"Стоишь с протянутой рукой": Зеленский о ситуации с поставками вакцин в Украину

1 февраля, 07:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ситуация с вакцинацией показала, насколько Украина далека от ЕС

Украина не находится в приоритетном списке стран на первоочередное получение вакцины от коронавируса. Сегодня Киеву приходится просить помощи у западных партнеров в этом вопросе.

Реклама

Об этом в интервью изданию Axios, которое вышло на HBO, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, близкие партнеры Украины из ЕС обещают помочь и предоставить из своих фондов часть вакцин.

Читайте также: В мае начнется массовая вакцинация украинцев от коронавируса – Ляшко

"Но это очень неприятно понимать, что ты стоишь с протянутой рукой", – сказал Зеленский.

В тренде
Зеленский открыл в Киеве инсталляцию в память жертв Холокоста (фото)
Реклама

Он также отметил: "тот факт, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза или мира, подтвержден условиями вакцинации".

Зеленский о вакцине. Источник: twitter.com/axios

Ранее сообщалось, что Украина в рамках COVAX в феврале получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина Владимир Зеленский коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мы дали возможность людям влиять на власть – Зеленский о законе о референдуме
Мы дали возможность людям влиять на власть – Зеленский о законе о референдумеПолитика
Зеленский про публикации о его разговоре с Трампом:
Зеленский про публикации о его разговоре с Трампом: "Я очень обиделся"Политика
Зеленский рассказал, что чувствовал при штурме Капитолия в США
Зеленский рассказал, что чувствовал при штурме Капитолия в СШАПолитика
Зеленский не считает Китай серьезной угрозой
Зеленский не считает Китай серьезной угрозойПолитика
"Стоишь с протянутой рукой": Зеленский о ситуации с поставками вакцин в УкраинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять