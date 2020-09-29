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Стефанчук попросил Авакова оштрафовать депутатов

29 сентября, 15:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Стефанчуку надоело постоянно напоминать депутатам о карантинных требованиях

Ранее полиция не смогла наказать депутатов за нарушение карантина в Верховной Раде и теперь вице-спикер парламента Руслан Стефанчук обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой начать штрафовать нардепов, которые находятся в сессионном зале без маски.

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Об этом он сказал во время сегодняшнего пленарного заседания, передает УНИАН.

В отсутствие спикера парламента именно Стефанчук вел пленарное заседание. Он обратился к депутатам с просьбой надеть маски и соблюдать в сессионном зале противоэпидемиологические правила, отметив, что это защитит их от коронавируса.

Но в какой-то момент он сказал, что устал напоминать постоянно о масках и обратился к главе МВД.

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"Я хочу обратиться к министру внутренних дел Украины, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, касающихся соблюдения мер индивидуальной гигиены", – сказал Стефанчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", сегодня стало известно, что глава партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусом. Пару дней назад она общалась с членами партии, им тоже пришлось сдать тесты. Политик рассказала, как сейчас себя чувствует.

Как известно, по состоянию на утро 29 сентября в Украине подтвердили 3627 новых случаев заражения коронавирусом (204 932 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 49 украинцев (4065 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 1797 человек (90 250 с начала эпидемии).

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штрафы Верховная Рада нардепы Арсен Аваков Руслан Стефанчук
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