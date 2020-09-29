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Глава партии "Голос" заразилась коронавирусом

29 сентября, 13:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пару дней назад Рудык общалась с членами партии, им тоже пришлось сдать тесты

Коронавирус продолжает "косить" украинцев. Теперь заболела и глава партии "Голос" Кира Рудык, сейчас у нее высокая температура.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня она получила положительный тест на COVID.

"Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы – похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера … Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично. Еще раз призываю всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя", – написала Рудык.

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Политик сообщила, что члены ее партии, с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.

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Как известно, по состоянию на утро 29 сентября в Украине подтвердили 3627 новых случаев заражения коронавирусом (204 932 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 49 украинцев (4065 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 1797 человек (90 250 с начала эпидемии). Отметим, что недавно в Раде коронавирус подтвердили у депутата Мусы Магомедова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус COVID-19 Кира Рудык

Источник: Сегодня

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