За демократию и против Путина: кто такая Камала Харрис на выборах президента США

Кто такая Камала Харрис, и будет ли она на посту вице-президента опекать Украину так, как это делал в свое время Байден

Кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден определился с кандидатурой вице-президента. В случае победы Байдена на выборах в ноябре "вторым человеком в США" станет темнокожая сенатор, экс-генпрокурор Калифорнии и экс-кандидат в президенты Камала Харрис. Все мировые СМИ, а об американских и говорить нечего, уже "проехались" по Харрис: кто с критикой, кто с аналитикой, кто с комментариями. Говорить о ее политическом влиянии в США можно уверенно – у Камалы Харрис прочный бэкграунд в одном из самых непростых штатов. И, по словам экспертов, даже если Байден проиграет, Харрис не остановит свой политический взлет, а продолжит его с той же уверенностью и силой.

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Что это означает этот выбор для США, демократов и для Украины, разбирался сайт "Сегодня".

Ищите женщину

В принципе, то, что в вице-президенты Байден выберет себе женщину, предсказывалось уже давно – еще с марта, когда Байден с оглушительным успехом выиграл "супервторник" и его акции существенно поднялись. Некоторое время интригу в этом вопросе держала неуступчивость Берни Сандерса, который довольно долго сопротивлялся нажиму партактива Демпартии. Когда в апреле Сандерс все-таки "сдался", возникли даже предположения, что сделал он это в обмен на пост вице-президента. Такие же предположения высказывались и по отношению к молодому Питеру Буттиджичу, очень хорошо стартовавшему на праймериз, но очень быстро отказавшемуся от борьбы в пользу Джо Байдена.

Впрочем, большинство все же склонялись к тому, что заместителем Байдена будет избрана женщина. При этом назывались три наиболее вероятные кандидатуры: губернатор Мичигана Элизабет Уорнер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис и сенатор от Миннесотты Эми Клобушар. Все трое принимали участие в этой президентской гонке. Все добровольно ушли с пути стремительно набирающего обороты предвыборного "бронепоезда" Байдена. Харрис – чуть пораньше, в декабре 2019 года, то есть еще до праймериз. Клобушар покинула гонку накануне "супервторника". Уорнер прошла сито кокусов и праймериз в нескольких штатах, но, проиграв "супервторник", также сложила оружие.

"Несложно заметить, что демократы очень четко придерживаются тактики игры на контрасте. Они дали Соединенным Штатам первого темнокожего президента в истории – Барака Обаму. Затем была едва не увенчавшаяся успехом попытка дать первую женщину-президента – Хиллари Клинтон. Сейчас пришел черед совместить эти тренды", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

Впрочем, по информации СМИ, изначально Байден рассматривал в качестве вице-президента Клобушар. Ей даже направили приглашение пройти партийную проверку "на соответствие". Однако стартовавшие в мае, после убийства чернокожего Джорджа Флойда, протесты серьезно сменили повестку дня. Клобушар с ее либеральными взглядами не совсем вписывалась в новые вызовы. Перед демократами возникла дилемма: сделать ставку на близкую к протестующим представительницу левого крыла партии (тогда это Уоррен) либо же на не менее близкую представительницу темнокожего населения (Харрис). Чем дольше шли протесты, тем больше мнение склонялось в пользу темнокожего вице-президента. Впрочем, здесь у Харрис появились конкурентки. В частности, назывались имена мэра Атланты Киши Лэнс-Боттомс, советника Барака Обамы по вопросам Нацбезопасности Сьюзан Райс и других. В итоге Байден все же остановил выбор на Харрис.

"Это сильный кандидат и сильный политик. На дебатах внутри партии Харрис буквально громила того же Байдена. Ее выбор был где-то очевиден – его многие прогнозировали. Афроамериканка с индийскими корнями, с большим опытом управленческой работы – она была генпрокурором Калифорнии. Она знает, как устроена система. Плюс она работала в Калифорнии, она сенатор Калифорнии, которая является оплотом левеющего молодежного крыла Демпартии и которая имеет очень серьезные позиции среди всех штатов по ВВП. Конечно, будет интересно посмотреть на дебаты вице-президентов, которые пройдут в октябре. Думаю, в дебатах с Майклом Пенсом она раскроется в полной мере. Для Байдена это, несомненно, удачное решение. Харрис – харизматичная, яркая", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

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Подобного мнения придерживается и политолог Максим Джигун.

"Байден и его команда поступили очень профессионально и технологично. Во-первых, они выбрали в вице-президенты женщину. Во-вторых, она афроамериканка, что очень важно в контексте акций протестов, которые проходят в США, начиная с мая. То есть демократы сумели удовлетворить целый ряд трендов, а кроме того, четко подтвердить свое позиционирование как политической силы, ратующей за равноправие на всех уровнях. Наконец, это просто игра на контрасте: в то время как Трамп заявляет, что вице-президентом останется Майкл Пенс – то есть белый, то есть мужчина, – демократы предлагают абсолютно противоположную альтернативу, которая найдет отклик в сердцах многих избирателей", – говорит эксперт.

Кто такая Харрис

Будущий (конечно, в случае победы Байдена) вице-президент США относительно молода, ей 55 лет, что для американского политика – не возраст. Считается представителем молодежного и умеренно левого крыла партии. Камала Харрис имеет индийские и африканские корни. Она дочь эмигрантов в первом поколении и, по сути, воплощение "американской мечты" – то есть человек, сделавший себя сам. В 2003 году была избрана прокурором Сан-Франциско, в 2010-м – генпрокурором Калифорнии. В 2016 году стала сенатором от этого штата.

За спиной Харрис уже есть несколько личных рекордов. Так, она стала первой женщиной-прокурором Сан-Франциско, генпрокурором Калифорнии и первым представителем темнокожего населения на этой должности. Харрис является первым афроамериканцем – сенатором от Калифорнии. Наконец, она четвертая в истории США женщина, баллотировавшаяся на выборах в президенты страны.

Если Байден победит, Харрис сможет вписать в свой послужной список еще один рекорд, став первым вице-президентом с азиатскими корнями и первой женщиной-вице-президентом в истории США. Впрочем, и это не предел: эксперты полагают, что, если Харрис сможет себя показать на этом посту, она получит шансы серьезно побороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии в будущем.

"Для Харрис – это, конечно, очень серьезный взлет в карьере. Не исключаю, что в случае победы, а может, даже в случае поражения на этих выборах, на следующих выборах она будет очень серьезно претендовать на пост президента США", – говорит Илья Куса.

По его словам, активная и энергичная вице-президент может существенно помочь Джо Байдену решать вопросы по многим направлениям. Однако не исключено, что из-за этого может возникнуть "конфликт интересов".

"Обычно должность вице-президента – тихая, спокойная. Но в данном случае все будет точно не так. Харрис довольно амбициозна, у нее есть своя повестка, а если и нет, то она появится. Я не исключаю, что она со временем составит конкуренцию (в плане влияния на принятия решений, – авт.) самому Байдену… А с другой – Байдену может быть легко с ней. Мы же не знаем, как он смотрит на то, чтобы делегировать часть своих функций команде. Учитывая его возраст, не исключаю, что наличие такого активного, яркого, молодого вице-президента – это плюс для Байдена, и он действительно будет существенную часть направлений делегировать Харрис. Это точно не будет ситуация с Трампом, когда вокруг действующего президента остаются люди, которые не могут иметь своего мнения, когда мнение главы государства превалирует, а команда просто транслирует его месседжи. С Харрис все будет по-другому", – отмечает эксперт.

Харрис и Украина

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Будучи вице-президентом при президенте Бараке Обаме, Джо Байден, начиная с 2014 года, практически "курировал" Украину. Сперва пытаясь урегулировать противостояние между режимом Януковича и восставшими украинцами. Затем – не допустить агрессии России. Параллельно Байден курировал предоставление помощи нашей стране, вопросы экономического сотрудничества. Ну и, разумеется, пристально следил за ходом реформ в Украине. Будет ли этим (снова-таки, в случае победы на выборах демократов) заниматься Харрис? И вообще, какие взгляды у кандидата в вице-президенты на "украинский вопрос"?

В 2019-м Совет по международным отношениям США (CFR) провел опрос кандидатов в президенты США, в котором среди прочего был вопрос об Украине. Харрис, которая тогда еще не снялась с выборов, отметила, что незаконная оккупация Крыма Россией – серьезное нарушение международных норм, которыми мир руководствуется со времен Второй мировой войны. Как и подавляющее большинство американского истеблишмента, Харрис считает, что в Украине Россия использовала военную силу для захвата территории и подрыва демократически избранного правительства.

"Я бы продолжала поддерживать Украину и гарантировать, что США недвусмысленно подтверждают суверенитет и территориальную целостность Украины. Я бы также поставила приоритетом работу с правительством Украины над наращиванием ее вооруженных сил, укреплением гражданского общества и борьбой с коррупцией, при этом работая в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами над дипломатическим решением. И, в отличие от нынешнего хозяина Белого дома, я буду последовательно выступать против Путина, в защиту демократических ценностей, прав человека и международного верховенства закона", – отметила Харрис, отвечая на вопрос.

Украинские эксперты при этом расходятся во взглядах, насколько активна будет Харрис на "украинском направлении".

"Дело в том, что за истекшие годы важность украинского направления заметно упала. Вы же видите, что после ухода Курта Волкнера нет даже спецпредставителя по Украине. Чтобы целый вице-президент снова занимался именно украинским направлением, постоянно приезжал в Украину, чуть ли не лично проводил тут реформы – думаю, такого не будет. Уже утрачен интерес, утрачено время, нет такого драйва – показать миру: смотрите, мы смогли вытащить, помочь Украине. Хотя, конечно, многое будет зависеть и от нас. Задача Украины – независимо от того, кто станет президентом, постараться восстановить доверие. Потому что мы утратили его, в том числе из-за многих внутриполитических скандалов в США. Но Украине в любом случае придется очень сильно над этим работать", – говорит Илья Куса.

В то же время Максим Джигун полагает, что в случае избрания президентом Джо Байден постарается "сохранить" достижения и реформы, которые были инициированы в Украине, когда он курировал "украинское направление".

"Мы помним, что Байден, курировавший в бытность вице-президентом Украину, особое внимание уделял борьбе с коррупцией в Украине, реформам правоохранительных органов. Байден всегда критически относился к существовавшим в Украине проблемам в судебной власти в Генпрокуратуре и всегда акцентировал на необходимости реформирования этих органов. В данном случае Харрис как бывший генпрокурор Калифорнии может быть крайне полезна Байдену как раз в вопросах продолжения той политики и тех достижений, которые были, когда он курировал Украину. Для Байдена важно сберечь и продолжить эти достижения. И он захочет это сделать уже с помощью своего вице-президента. Нам нужна независимая судебная власть, нам нужна дальнейшая демократизация правоохранительных органов и страны в целом. Думаю, Харрис, которая была генпрокурором Калифорнии и которая очень глубоко знает проблематику правоохранительной системы, будет на это бить. И в данном случае интересы гражданского общества в Украине полностью совпадают со взглядами американских демократов", – отмечает Максим Джигун.

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Если все будет именно так, то тогда украинским коррупционерам не позавидуешь: по цепкости и жесткости Харрис, пожалуй, превосходит Байдена. Как генпрокурор она неоднократно демонстрировала, что не приемлет коррупцию ни в каком виде. А потому (если такая цель будет поставлена) будет ставить вопрос о продолжении реформ судебной системы в Украине крайне жестко.

Протесты в США серьезно изменили картину избирательной кампании:

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