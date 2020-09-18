"Старая песня": Кулеба ответил на обвинения Лаврова по Донбассу

На заявление главы МИД РФ Сергея Лавров об отсутствии прогресса по Минским соглашениям украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Россия уже не первый год срывает договоренности по Донбассу и совершила ряд военных преступлений.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Старая песня, которая всем надоела – это если коротко о сегодняшние высказывания министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в интервью телеканалу RTVI. Если пространно, то в ход снова пошла заезженная пластинка – России на Донбассе нет, и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, собственно с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе", – написал он.

В тренде Прогресса по Минским соглашениям не будет – Лавров

Кулеба напомнил, что Украина прилагает как никогда много усилий для урегулирования конфликта, а Россия за эти годы лишь совершала военные преступления. Кулеба перечислил главные из них и напомнил о нарушениях договоренностей:

подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус Российской Федерации как стороны конфликта;

нафаршировала ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новыми и экспериментальными, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне;

осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с РФ и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине;

сбила пассажирский авиалайнер MH17 с российской установки "Бук";

ввела российский рубль, который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;

навязывает российские паспорта украинцам, проживающих в оккупации;

ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям наших соотечественников;

захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности некогда величественных индустриальных гигантов Донбасса;

вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации (СЦКК), поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц;

создает системные препятствия для СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, в частности МККК (Красный крест), для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;

использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и нескрываемого шантаж.

Напомним,в Украине уже не раз заявляли, что они "мертвы", и договоренности 2015 года уже не соответствуют нынешним реалиям и их нужно менять. Плюс ко всему Москва начала активно продвигать вариант выполнения "Минска" в той очередности, как записаны пункты в документе. Например, хочет выборов в ОРДЛО еще до вывода своих войск и деоккупации Донбасса. Также настаивает на внесении изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса. Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения нужно модернизировать. Он также объяснил, почему Украина не будет выходить из минского процесса.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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