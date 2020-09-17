Прогресса по Минским соглашениям не будет – Лавров

Без выборов на Донбассе по своим правилам Россия договариваться не собирается

Несмотря на неоднократные напоминания ЕС о необходимости выполнения Минских договоренностей Россией, Москва все равно обвиняет Киев в несоблюдении соглашений.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил телеканалу RTVI, что в Москве не рассчитывают на прогресс в выполнении Минских договоренностей при нынешнем руководстве Украины.

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины [Дмитрий] Кулеба", – сказал министр, умолчав о том, что именно российский МИД отложил разговор Кулебы с Лавровым по Донбассу.

"Они заявляют, что Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и США по продолжению санкций против Российской Федерации", – отметил он, хотя Запад предупреждал Россию, что санкции будут продолжаться из-за несоблюдения Москвой Минских соглашений.

Лавров назвал такое понимание сути Минских соглашений "извращенным".

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"Попытка свалить всё на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию, которые, будучи соавторами Минских соглашений вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать, что украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений", - в очередной раз попытался обвинить Украину российский дипломат.

"Но даже и в этом случае звучат заявления из уст перечисленных мной товарищей, а также бывшего президента Украины [Леонида] Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе в рамках Минского процесса, о том, что Минские соглашения в таком виде невыполнимы, их надо переделать, поставить "с ног на голову" и для начала отдать Донбасс под контроль украинского правительства и армии, а уже потом думать, какие реформы на этой территории Украины можно будет проводить", – сказал министр.

Напомним, что Киев требует первоочередного выполнения пунктов договоренностей, касающихся вопросов безопасности – выведения иностранных войск из Украины, отвода тяжелых вооружений и создания буферной зоны, возобновления украинского контроля на госгранице, а также освобождения всех заложников.

Однако Россия постоянно открещивается от своей деструктивной роли в вооруженном конфликте, несмотря на прямые доказательства поставок оружия боевикам на Донбассе и участие российских военных в боевых действиях.

Также сообщалось, что Украина соблюдает "режим тишины", введенный на Донбассе 27 июля:

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