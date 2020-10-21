Українська
$ 28,37
33,5
  1. Новости политики

Стало известно, кто профинансирует опрос Зеленского в день выборов

21 октября, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Инициированный президентом опрос абсолютно законный и не нарушает избирательного законодательства

В "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.

Реклама

Об этом говорится в заявлении "Слуги народа" в Facebook.

"5 вопросов от Президента Украины – кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", – говорится в заявлении.

"Слуги народа" объяснили, что это абсолютно законно, поскольку опрос будет проводить социологическая компания, а сами "социологи" будут за пределами избирательных участков – своего рода экзитпол. Также не предусмотрена и агитация ни в каком виде.

В тренде
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди

"Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, подается в НАПК. Подчеркнем, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуги народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", – заявили в политсиле.

Реклама

Отметим, что на этих выборах будет еще одно любопытное новшество – инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий. Какие пять вопросов Зеленского ждут украинцев.

Видео: Офис президента

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

опрос Владимир Зеленский слуга народа

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из Рады
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из РадыПолитика
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди
Опустевший Карабах. Куда уезжают людиПолитика
У Путина увидели угрозу в словах Зеленского о военных базах
У Путина увидели угрозу в словах Зеленского о военных базахПолитика
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновных
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновныхПолитика
Зеленскому показали украинскую
Зеленскому показали украинскую "вакцину" от коронавируса: будет бороться с новыми мутациямиПолитика
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять