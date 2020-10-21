Стало известно, кто профинансирует опрос Зеленского в день выборов

В "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.
Об этом говорится в заявлении "Слуги народа" в Facebook.
"5 вопросов от Президента Украины – кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", – говорится в заявлении.
"Слуги народа" объяснили, что это абсолютно законно, поскольку опрос будет проводить социологическая компания, а сами "социологи" будут за пределами избирательных участков – своего рода экзитпол. Также не предусмотрена и агитация ни в каком виде.
"Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, подается в НАПК. Подчеркнем, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуги народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", – заявили в политсиле.
Отметим, что на этих выборах будет еще одно любопытное новшество – инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий. Какие пять вопросов Зеленского ждут украинцев.
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