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Стало известно, кто будет представлять Украину на инаугурации Байдена

11 января, 23:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Большинство стран будут представлены на уровне послов

Украину на инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена официально будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

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Об этом рассказал сам посол в США, передает "Укринформ".

"Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", – объяснил Ельченко.

Кроме того, по его словам, c учетом сложной пандемической ситуации с COVID-19 в Соединенных Штатах, логично, что все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне.

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В пресс-службе посольства Украины в Вашингтоне уточнили, что это касается всех без исключения стран, у которых есть посольства в США.

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"В этом году инаугурационный комитет уведомил нотой все иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне, что никаких изменений по уровню участия не предвидится", – рассказали в посольстве.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признался, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января.

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США президент инаугурация посол Украины Джо Байден Владимир Ельченко
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