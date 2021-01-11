Стало відомо, хто представлятиме Україну на інавгурації Байдена

Україну на інавгурації президента Сполучених Штатів Джо Байдена офіційно представлятиме посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.

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Про це розповів сам посол у США, передає "Укрінформ".

"Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити", – пояснив Єльченко.

Крім того, за його словами, з урахуванням складної пандемічної ситуації з COVID-19 у Сполучених Штатах, логічно, що всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні.

У прес-службі посольства України у Вашингтоні уточнили, що це стосується усіх без винятку країн, у яких є посольства в США.

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"Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається", – розповіли в посольстві.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зізнався, що його не буде на церемонії інавгурації його наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

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