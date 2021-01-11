Русский
$ 28,2
34,28
  1. Політика

Стало відомо, хто представлятиме Україну на інавгурації Байдена

11 січня, 23:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Більшість країн будуть представлені на рівні послів

Україну на інавгурації президента Сполучених Штатів Джо Байдена офіційно представлятиме посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Реклама

Про це розповів сам посол у США, передає "Укрінформ".

"Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити", – пояснив Єльченко.

Крім того, за його словами, з урахуванням складної пандемічної ситуації з COVID-19 у Сполучених Штатах, логічно, що всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні.

В тренді
Кулеба: Крим для Росії – відкрита рана

У прес-службі посольства України у Вашингтоні уточнили, що це стосується усіх без винятку країн, у яких є посольства в США.

Реклама

"Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається", – розповіли в посольстві.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зізнався, що його не буде на церемонії інавгурації його наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США президент інавгурація Посол України Джо Байден Володимир Єльченко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Космічні тарифи на комуналку: Ляшко звернувся до влади
Космічні тарифи на комуналку: Ляшко звернувся до владиПолітика
В Україні готуються знизити тарифи на газ
В Україні готуються знизити тарифи на газНовини ЖКГ
Двоє
Двоє "слуг народу" обзавелися позашляховиками: які "тачки" з'явилися у нардепівПолітика
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхти
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхтиПолітика
На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працювати
На 4-й день локдауну влада вирішила пояснити бізнесу, як можна працюватиЕкономіка
Донбас і Крим готують до перехідного періоду: що це значить
Донбас і Крим готують до перехідного періоду: що це значитьПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти