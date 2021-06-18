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"Сразу видно, что вчера был футбол": Разумкова рассмешила "рекордная" явка депутатов (фото, видео)

18 июня 2021 10:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее в парламенте ввели наказание для депутатов-прогульщиков, но им это не мешает игнорировать заседание

В Верховной Раде началось очередное пленарное заседание, на котором был зафиксирован рекорд посещаемости – зарегистрировались лишь 132 народных депутата из более чем 400. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Полупустая Рада. Скриншот

"По залу хорошо видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю. В зале зарегистрировано 132 народных депутата. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Чуть-чуть открытым", – сказал Разумков с улыбкой.

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Отметим, что с самого утра проходит Час вопросов к правительству – заслушали министра энергетики. Судя по всему, депутатам он оказался не особо интересен.

Большинство депутатов не пришли в Раду. Скриншот

Напомним, в 2019 году Верховная Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. В этом законе есть одна любопытная норма: в случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания голосовал по вопросам повестки дня с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы. То есть, депутатам можно не спешить на начало заседания – достаточно подойти к моменту голосования.

Также мы писали, какую помощь получили народные избранники и зачем она им. Деньги на материальную поддержку депутатов Верховной Рады выделяют из государственного бюджета, то есть из налогов.

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