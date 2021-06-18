"Відразу видно, що вчора був футбол": Разумкова розсмішила "рекордна" явка депутатів (фото, відео)

Раніше у парламенті ввели покарання для депутатів-прогульників, але їм це не заважає ігнорувати засідання

У Верховній Раді розпочалося чергове пленарне засідання, на якому був зафіксований рекорд відвідуваності – зареєструвалися лише 132 народних депутати з більш ніж 400. Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Напівпорожня Рада. Скріншот

"По залу добре видно, що вчора був футбол, з чим усіх і вітаю. У залі зареєстровано 132 народних депутата. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Трішки відкритим", – сказав Разумков із посмішкою.

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Зазначимо, що з самого ранку проходить Година запитань до уряду – заслухали міністра енергетики. Судячи з усього, депутатам він виявився не особливо цікавим.

Більшість депутатів не прийшли в Раду. Скріншот

Нагадаємо, в 2019 році Верховна Рада ввела покарання для депутатів-прогульників. В цьому законі є одна цікава норма: в разі, якщо народний депутат не зареєструвався за допомогою електронної системи, але протягом пленарного засідання голосував з питань порядку денного за допомогою електронної системи, він вважається зареєстрованим з допомогою електронної системи. Тобто, депутатам можна не поспішати на початок засідання – достатньо підійти до моменту голосування.

Також ми писали, яку допомогу отримали народні обранці і навіщо вона їм. Гроші на матеріальну підтримку депутатів Верховної Ради виділяють з державного бюджету, тобто з податків.