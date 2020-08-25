Больную COVID-19 Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Состоянии лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая заразилась коронавирусом, остается тяжелым. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока в Facebook.

Реклама

"К сожалению хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", – поделилась информацией о состоянии здоровья политика ее пресс-секретарь.

В тренде В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси

По информации источников "РБК-Украина", Юлию Тимошенко подключили к аппарату искуственной вентиляции легких, ее температура не опускается ниже 39. Также сообщается, что вместе с политиком коронавирусом заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Напомним, на днях президента Владимир Зеленский признался, что коронавирусом переболел его сын. Ребенок и супруга президента одновременно лечились в больнице. Семилетний Кирилл легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры, говорит первая леди. Жена Зеленского рассказала, как переболела COVID-19 с сыном.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама