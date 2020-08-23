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"Состояние тяжелое": Тимошенко заразилась коронавирусом

23 августа, 13:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас у политика очень высокая температура

Сегодня в Киеве зафиксировали новый антирекорд по COVID-19. А теперь стало известно, что заразилась коронавирусом и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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Об этом сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" – написала она.

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Отметим, что источники "РБК-Украина" сообщали, что вместе с Тимошенко коронавирусом заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

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Как сообщали новости "Сегодня", в середине августа коронавирус подхватил нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук. По его словам, положительный тест оказался и у его жены, а вот сына вирус обошел стороной.

Напомним, на днях президента Владимир Зеленский признался, что коронавирусом переболел его сын. Ребенок и супруга президента одновременно лечились в больнице. Семилетний Кирилл легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры, говорит первая леди. Жена Зеленского рассказала, как переболела COVID-19 с сыном.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Юлия Тимошенко коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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