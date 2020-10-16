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Сокращение количества народных депутатов: у Зеленского сделали заявление

16 октября, 10:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

У "Слуги народа" не хватит голосов, чтобы принять закон без поддержки других фракций

Сокращение количества народных депутатов до 300 предварительно уже одобрила Верховная Рада и проанализировал Конституционный Суд. Для финального голосования в парламенте нужно не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции "Слуга народа".

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.

Именно поэтому "президент Владимир Зеленский предложил народу сказать свое слово", и вынес инициативу о сокращении количества народных депутатов на всеукраинский опрос, который пройдет в день местных выборов 25 октября, говорится в заявлении.

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В Офисе президента отметили, что уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. Возрастет конкуренция за депутатский мандат.

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А 300 народных избранников является абсолютно оправданным количеством депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны.

Напомним, всего украинцем предложат ответить на 5 вопросов. Их в течение несколько дней называл сам Зеленский.

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опрос Верховная Рада Владимир Зеленский народные депутаты
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