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"Сохраняем бдительность": в НАТО отреагировали на войска РФ на границах Украины

6 мая, 16:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Несмотря на снижение количества российских войск на границах Украины, десятки тысяч все еще остаются

/ Фото: president.gov.ua

Из-за того, что Россия оставила большое военное присутствие на оккупированных территориях Украины и вокруг нее, НАТО должно сохранять бдительность.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс".

"Мы обсудим тенденцию агрессивного поведения России, опасные разведывательные операции в Болгарии и Чехии, но также и существенное военное наращивание в Украине и вокруг нее. Мы видели некоторое снижение количества российских войск, но десятки тысяч остаются", – сказал он.

Столтенберг также отметил, что Россия еще не забрала вооружение и военное оборудование и ограничила судоходство в Черном море, включая запрет на проход через Азовский пролив в Азовское море.

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Он подчеркнул, что Россия сохраняет вокруг Украины наибольшее количество войск с момента предыдущего роста напряженности в 2014 году.

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Тем временем госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россию следует привлекать к ответственности за ее действия и заставлять соблюдать ее международные обязательства.

Ранее в апреле страны "Большой семерки" и ЕС также потребовали от России прекратить провокации у границ Украины и снизить напряженность.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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