Зеленский объяснил, что мешает новому обмену пленными 100 на 100

Несмотря на то, что уже прошло две недели, как глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100, Украина еще не получила соответствующие списки от России и оккупационных администраций на Донбассе.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам в рамках рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает УНИАН.
По его словам, в рамках Трехсторонней контактной группы Киев "передал списки на обмен, но мы еще не получили списки с той стороны", сказал Зеленский, комментируя работу ТКГ.
Напомним, первый президент независимой Украины (1991-1994), глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в интервью сайту "Сегодня", что очередной обмен пленными может пройти в самое ближайшее время.
Также напомним, что российский адвокат Николай Полозов в эфире телеканала "Украина 24" заявил: Киев в рамках обмена пленными должен ставить перед Москвой вопрос об освобождении политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах, а не только на территории ОРДЛО.
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