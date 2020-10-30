Сможет ли КСУ захватить власть в стране: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников.

Реклама

В выпуске расскажут, какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. И сможет ли Конституционный Суд захватить власть в стране. Также политики будут говорить о том, потеряет ли Украина безвиз.

Гостями студии станут:

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ;

; министр финансов Сергей Марченко ;

; председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков ;

; премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк ;

; депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель ;

; глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас ;

; председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019) Станислав Шевчук ;

; представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский ;

; народный депутат от "Батькивщины", член комитета ВРУ по вопросам правовой политики Сергей Власенко ;

; народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич ;

; народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радин ;

; народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин ;

; представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010) Марина Ставнийчук ;

; член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

Реклама

Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама