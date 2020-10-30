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  1. Новости политики

Сможет ли КСУ захватить власть в стране: "Свобода слова Савика Шустера"

30 октября, 14:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости студии, известные политики, также обсудят угрозу потери безвиза

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников.

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В выпуске расскажут, какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. И сможет ли Конституционный Суд захватить власть в стране. Также политики будут говорить о том, потеряет ли Украина безвиз.

Гостями студии станут:

  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков;
  • премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
  • депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель;
  • глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас;
  • председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019) Станислав Шевчук;
  • представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский;
  • народный депутат от "Батькивщины", член комитета ВРУ по вопросам правовой политики Сергей Власенко;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радин;
  • народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин;
  • представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010) Марина Ставнийчук;
  • член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Презумпция вины: почему статья о незаконном обогащении – не украинское "ноу-хау"

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

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Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ свобода слова савик шустер Конституционный суд Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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