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"Слуг" конкретно оштрафовали! Инсайд Крюковой о зарплатах в конвертах

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 января, 15:52
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Президентской партии не до Порошенко, они озабочены финансовым вопросом
Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова
Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты партии "Слуга народа" не получили зарплаты в конвертах. Об этом в эфире "Ток-шоу №1" с Василием Головановым на телеканале Украина 24 заявила заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова.

"Скоро начнется новый политический сезон. У "слуг народа" новая повестка. Сегодня мне рассказали, что их тема Порошенко вообще не волнует. У них главная задача сейчас, чтобы им выплатили задолженность по зарплатам в конвертах, и судя по смете, которую они получили, их там конкретно оштрафовали", – рассказала она.

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За что штрафуют нардепов

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают доплаты в долларах за "нужные" голосования. "Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют, и твоя зарплата уменьшается".

Другие тоже говорят о деньгах в конвертах

8 октября за три дня до смерти народный депутат Антон Поляков заявил, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

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Анна Скороход

Народный депутат Анна Скороход подтвердила заявление нардепа. По ее словам, есть аудиозаписи, которые подтверждают эту информацию.

Экс-нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук рассказал в программе "Хард с Влащенко" в эфире Украина 24, что за голосование депутатам платят деньги, но ему почему-то не предлагали. Отвечая на вопрос ведущей о том, есть ли идеология у партии, а также доплаты за голосование, он сказал, что слышал об этом в кулуарах.

В "Слуге народа" опровергают "конверты", но штрафы есть

Александр Корниенко

Член партии "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг заявление Богдана о том, что есть списки, в которых указываются штрафы за отказ поддерживать важные законы. По его словам, согласно регламенту есть штрафы за неголосование.

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Был еще один интересный инсайд от Крюковой

Ранее Светлана Крюкова сообщала, что в Верховной Раде среди депутатов "Слуги народа" процветает наркомания – нюхают кокаин. Она уточнила, что эту информацию ей сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

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