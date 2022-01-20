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СЬОГОДНІ Новини політики

"Слуг" конкретно оштрафували! Інсайд Крюкової про зарплати в конвертах

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 січня, 15:52
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Президентській партії не до Порошенка, вони стурбовані фінансовим питанням
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати партії "Слуга народу" не отримали зарплати у конвертах. Про це в ефірі "Ток-шоу №1" з Василем Головановим на телеканалі Україна 24 заявила заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова.

"Скоро почнеться новий політичний сезон. У "слуг народу" нова повістка. Сьогодні мені розповіли, що їх тема Порошенка зовсім не хвилює. У них головне завдання зараз, щоб їм виплатили заборгованість із зарплат у конвертах, і судячи з кошторису, який вони отримали , їх там конкретно оштрафували", – розповіла вона.

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За що штрафують нардепів

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують доплати у доларах за "потрібні" голосування. "Я бачив, як це працює. Умовно, депутат має зарплату, скажімо 20 тисяч гривень, неофіційну. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують, і твоя зарплата зменшується".

Інші теж говорять про гроші у конвертах

8 жовтня за три дні до смерті народний депутат Антон Поляков заявив, що "слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

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Ганна Скорохід

Народний депутат Анна Скороход підтвердила заяву нардепа. За її словами, є аудіозаписи, що підтверджують цю інформацію.

Екснардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук розповів у програмі "Хард з Влащенко" в ефірі Україна 24, що за голосування депутатам платять гроші, але йому чомусь не пропонували. Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи є ідеологія партії, а також доплати за голосування, він сказав, що чув про це в кулуарах.

У "Слузі народу" спростовують "конверти", але штрафи є

Олександр Корнієнко

Член партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко спростував заяву Богдана про те, що є списки, в яких вказуються штрафи за відмову підтримувати важливі закони. За його словами, згідно з регламентом є штрафи за неголосування.

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Був ще один цікавий інсайд від Крюкової

Раніше Світлана Крюкова повідомляла, що у Верховній Раді серед депутатів "Слуги народу" процвітає наркоманія – нюхають кокаїн. Вона уточнила, що цю інформацію їй повідомили високопоставлені джерела у правоохоронних органах.

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