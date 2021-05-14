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Занадто багато запитань: чому Криклій та Петрашко подали у відставку

14 травня, 21:18

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У "Слузі народу" впевнені, що голоси для заміни відставних міністрів будуть

Ігор Петрашко і Владислав Криклій / колаж "Сьогодні"

Ігор Петрашко і Владислав Криклій / колаж "Сьогодні"

Причиною відставки Ігорю Петрашка та Владислава Криклія стало те, що до глав Мінекономіки і Мінінфраструктури накопичилося занадто питань з боку з боку президента і прем'єра.

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Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на джерело в керівництві "Слуги народу".

Співрозмовник інформагентства висловив упевненість, що в Раді знайдуться голоси за відставку обох міністрів.

Він також припустив, що в парламенті знайдуться голоси за призначення глави "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Зокрема, за це призначення проголосує більшість "слуг народу", а також депутати групи "Довіра" та партії "За майбутнє".

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Водночас співрозмовник видання додав, що кандидатів на посаду міністра розвитку поки нема.

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А от "слуга народу" Євгенія Кравчук на телеканалі "Україна 24" заявила, що в понеділок, 17 квітня, на фракції будуть розглядати можливих кандидатів на заміну.

"Ці кандидати працюють в органах центральної влади... Я можу точно сказати, що ці люди зарекомендували себе на тих посадах, де вони працюють нині. Однозначно, це буде посилення. Це означає, що в уряді з'являється акцент на економіку, на розвиток і зростання ВВП, на створення робочих місць", – розповіла Кравчук.

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