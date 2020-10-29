Скандальный глава судебной администрации Холоднюк ушел по собственному желанию

Зеновий Холоднюк месяц назад был отстранен от должности

Высший совет правосудия освободил от должности скандального главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

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Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

"21 октября 2020 года в Высший совет правосудия поступило заявление Зеновия Холоднюка об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию. Руководствуясь статьей 153 Закона "О судоустройстве и статусе судей", статьей 34 Закона "О Высшем совете правосудия" и статьей 86 Закона "О государственной службе", 29 октября Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности председателя Государственной судебной администрации по собственному желанию 30 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

Напомним, Холоднюк занимал должность главы ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины. А 1 октября Высший антикоррупционный суд принял решение отстранить Зеновия Холоднюка от должности главы ГСА.

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

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Этих 12 человек подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

Напомним, НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

На пленках якобы зафиксированы голоса Павла Вовка и Зеновия Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

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